Как ведётся повествование

Литература
Как ведётся повествование
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может вестись от первого и третьего лица

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