Звуко-буквенный разбор слова стебелёк.Срочно пожалуйста
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Звуко-буквенный разбор слова стебелёк.Срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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Стебелёк С- согл.,парн.глух.,парн.мягк. Т-согл.,парн.глух.,парн.мягк. Е-глас.,безуд. Б-согл.,парн.звонк.,парн.мягк. Е-глас.,безуд. Л-согл.,непарн.звонк.,парн.мягк. Ё-глас.,удар. К-согл.,парн.глух.,парн.твёрд. Стебелёк-3 слога,8 букв,8 звуков.
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