Звуко-буквенный разбор слова стебелёк.Срочно пожалуйста

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Звуко-буквенный разбор слова стебелёк.Срочно пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Стебелёк                                                                                                                           С- согл.,парн.глух.,парн.мягк.                                                                                       Т-согл.,парн.глух.,парн.мягк.                                                                                         Е-глас.,безуд.                                                                                                                   Б-согл.,парн.звонк.,парн.мягк.                                                                                       Е-глас.,безуд.                                                                                                                   Л-согл.,непарн.звонк.,парн.мягк.                                                                                 Ё-глас.,удар.                                                                                  К-согл.,парн.глух.,парн.твёрд.                                                                                  Стебелёк-3 слога,8 букв,8 звуков. 
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