1:3 500 000 - какой это масштаб? а) крупномасштабный; б) среднемасштабный; в) мелкомасштабный; г) другой ответ?
География
1:3 500 000 - какой это масштаб? а) крупномасштабный; б) среднемасштабный; в) мелкомасштабный; г) другой ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЕЛКОМАШТАБНЫЙ ЧЕМ БОЛЬШЕ ЦИФРЫ В СОМОМ МАШТАБЕ ТЕМ ОН МЕНЬШЕ Я ДУМАЮ ЧТО ПРАВИЛЬНО СТО ПРОЦЕНТОВ
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