1:3 500 000 - какой это масштаб? а) крупномасштабный; б) среднемасштабный; в) мелкомасштабный; г) другой ответ?

География
1:3 500 000 - какой это масштаб? а) крупномасштабный; б) среднемасштабный; в) мелкомасштабный; г) другой ответ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЕЛКОМАШТАБНЫЙ ЧЕМ БОЛЬШЕ ЦИФРЫ В СОМОМ МАШТАБЕ ТЕМ ОН МЕНЬШЕ Я ДУМАЮ ЧТО ПРАВИЛЬНО СТО ПРОЦЕНТОВ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Орфографический разбор слов : шёлка , учёными , шёлк , вышивка , животных .
Ответить
История
Укажите особенности развития Китая. В чем состояла специфика государственного устройства и религиозных верований в Китае?
Ответить
Українська мова
Запишіть словосполучення у формі орудного відмінка однини.срочно Гаряча каша, п??хуча груша,дитяча суміш,любляча мати
Ответить
Русский язык
Помогите сделать задание 3
Ответить
Математика
Помогите решить 2 задачи 1.за 6 часов поезд проехал 438 км. Сколько километров проеде?? поезд за 10 часов, если будет двигаться с Токой же скорость...
Ответить