Орфографический разбор слов : шёлка , учёными , шёлк , вышивка , животных .
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Орфографический разбор слов : шёлка , учёными , шёлк , вышивка , животных .
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Шёлка(шелковистый),учёными(учебник),шёлк(шелковистый),вышивка(шить),животных(животное)
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