Какие спрежение у этих слов,видиш,давят,наклеивают,расколачивают,стирают,колупают,раскрашивают,взбивают,тарахтят,у мывают,рыдает,нашла

Русский язык
Какие спрежение у этих слов,видиш,давят,наклеивают,расколачивают,стирают,колупают,раскрашивают,взбивают,тарахтят,у мывают,рыдает,нашла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видишь (2 спр., искл.), давят (2 спр.), наклеивают(1 спр.), расколачивают (1 спр.), стирают (1 спр.), колупают (1 спр.), раскрашивают (1 спр.), взбивают (1 спр.), тарахтят (2 спр.), умывают (1 спр.), рыдает(1 спр.), нашла(спряжения нет, потому что прошедшее время) Здесь многие глаголы в множ. числе, поэтому правило: окончание -ут\-ют у 1 спр., -ат\-ят у 2 спр. Кстати, спряжение можно определить только в настоящем и будущем времени. В прошедшем никак нельзя. P.S. во втором лице ед. ч. у глаголов всегда пишется мягкий знак на конце. Не забывай, пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Выберите смесь а)вода б)железо в)молоко г)углекислый газ что то одно
Ответить
Українська мова
Казка про першу зимову сніжинку
Ответить
Литература
Как завут бога солнце?
Ответить
Математика
Найдете значение выражение704 +704+704+704
Ответить
География
Какова роль России в урегулировании региональных конфликтов?
Ответить