Какие спрежение у этих слов,видиш,давят,наклеивают,расколачивают,стирают,колупают,раскрашивают,взбивают,тарахтят,у мывают,рыдает,нашла

Гость: Гость:

Видишь (2 спр., искл.), давят (2 спр.), наклеивают(1 спр.), расколачивают (1 спр.), стирают (1 спр.), колупают (1 спр.), раскрашивают (1 спр.), взбивают (1 спр.), тарахтят (2 спр.), умывают (1 спр.), рыдает(1 спр.), нашла(спряжения нет, потому что прошедшее время) Здесь многие глаголы в множ. числе, поэтому правило: окончание -ут\-ют у 1 спр., -ат\-ят у 2 спр. Кстати, спряжение можно определить только в настоящем и будущем времени. В прошедшем никак нельзя. P.S. во втором лице ед. ч. у глаголов всегда пишется мягкий знак на конце. Не забывай, пожалуйста