Казка про першу зимову сніжинку

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Казка про першу зимову сніжинку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я прокинулась і подивилась у вікно,там був перший сніг.."Прийшла зима",- з радістю крикнула я... І тут я побачила сніжинку,маленьку ,пухкеньку і біленьку..Вона ніби танцювала у повітрі.Сніжинка була дуже гарною, мені здавалось,що в неї є миленьке личико, таке гарненьке..Маленький носик,пухкенькі губки.Така гарна була перша сніжинка. Ось так здивувала мене зима!
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