Казка про першу зимову сніжинку

Гость: Гость:

Я прокинулась і подивилась у вікно,там був перший сніг.."Прийшла зима",- з радістю крикнула я... І тут я побачила сніжинку,маленьку ,пухкеньку і біленьку..Вона ніби танцювала у повітрі.Сніжинка була дуже гарною, мені здавалось,що в неї є миленьке личико, таке гарненьке..Маленький носик,пухкенькі губки.Така гарна була перша сніжинка. Ось так здивувала мене зима!