В классе всего 36 учеников . 1/6 часть всех учеников занимается в секции плавания.Сколько учеников занимается в секции плавания?

Математика

В классе всего 36 учеников . 1/6 часть всех учеников занимается в секции плавания.Сколько учеников занимается в секции плавания?

Автор: Гость