В классе всего 36 учеников . 1/6 часть всех учеников занимается в секции плавания.Сколько учеников занимается в секции плавания?
Математика
В классе всего 36 учеников . 1/6 часть всех учеников занимается в секции плавания.Сколько учеников занимается в секции плавания?
Ответ(ы) на вопрос:
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36 : 6 = 6 ответ: 6 учеников
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