Напишите ответ в цирке выступали обзьянки на двух и трёхколёсных велосипедах ско??ько было двух и трехколёсных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо
Математика
Напишите ответ в цирке выступали обзьянки на двух и трёхколёсных велосипедах ско??ько было двух и трехколёсных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 на два не делится. Вычтем три колеса. 21-3=18. 18 на 2 делится. Получится 9, но это нам не подходит. вычтем еще три колеса 18-3=15. 15 не делится на 2. Еще раз вычтем 3 15-3=12. 12 делится на 2. получается 6. проверим: 6*2+3*3=12+9=21 - колеса 6+3=9 велосипедов. не подходит. Еще раз вычтем три: 12-3=9 не делится на 2. 9-3 = 6 делится а 2. получится три. Проверим 3*2+ 5*3=6+5=21 -колесо 3+5=8 - велосипедов. Ответ: три двухколесных велосипеда и пять трёхколесных велосипедов
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