0+0........ ................. ......
Математика
0+0........ ................. ......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0+0=0 Это тоже самое что у тебя ничего не было + ещё ничего не было
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