Какие сходства между снг и ес?пожалуйста

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Какие сходства между снг и ес?пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европейский союз был сформирован из государств, СНГ образовлось из одного развалившегося государства СССР, это главное отличие. ЕС 27 государств, СНГ сейчас 11 государств, вышла Грузия. ЕС - Финляндия, Швеция, Дания Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Греция, Словения, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Испания, Италия, Германия, Франция, Австрия, Великобритания, Ирландия Кипр, Мальта В таком порядке их лучше сортировать по группам стран. СНГ-Молдова, Украина, Беларусь, Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан..
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