Відреагуйте подані словосполучення: відношення до людей; хворий ангіною; сподіва??ися кращого; опанувати значеннями; сталося по неуважності;мені повезло
Українська мова
Відреагуйте подані словосполучення: відношення до людей; хворий ангіною; сподіва??ися кращого; опанувати значеннями; сталося по неуважності;мені повезло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людське відношення,захворів на ангіну,сподіватися на краще,опанування значень,сталось з-за неуважності
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