Составьте сочинение по капитанской дочке СРОЧНО пожалуйста умоляю завтра уже б??дем писать сочинение!!!!

Гость: Гость:

Пугачев предводитель восстания. Первое впечатление, которое произвел на Гринева Пугачёв, что Пугачев человек смышлёный, остроумный и даже загадочный. Что касается внешнего вида, то " … наружность его показалась Гриневу замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары …" В Пугачеве сочетаются положительные и отрицательные качества. Он хладнокровен, смекалист ( по запаху нашел путь) , благодарный ( за заячий тулуп) , хвастливый и самолюбивый (я воюю хоть куда) , лукавый (пытался переманить Гринева на свою сторону) , жестокий (убивал не в чем не винных людей) , простодушный ( как ты думаешь, прусский король мог бы со мной потягаться), и умный в его речи много поговорок и пословиц. Пугачев знает, что он обречен на погибель, но продолжает свой бунт. В сцене беседы Пугачева с Гриневым раскрываются многие положительные качества Пугачева. Он близок к народу, справедлив. Ему свойственна народная мудрость и проницательность. Но в тоже время Пугачев жесток, безжалостен, когда велит казнить защитников крепости, убить Миронова и зарубить его жену. Далеко не каждый человек может поднять мятеж в таком масштабе.