Вычислите:128-((9,128:1,4+3,12)*1,8-3,67

Гость: Гость:

Верноятно, так - 128-((9,128:1,4+3,12)*1,8-3,67)? Если да, то: 1) 9,128/1,4=6,52 2) 6,52+3,12=9,64 3) 9,64*1,8= 17,352 4) 17,352-3,67=13,682 5) 128-13,682=114,318 Вообще странное какое то выражение - криво решается (получается некрасивое число)