Площадь огорода 600 метров в квадрате 2 3 части заняты свеклой Сколько квадратных метров занято свеклой Решите пожалуйста по действиям
Математика
Площадь огорода 600 метров в квадрате 2 3 части заняты свеклой Сколько квадратных метров занято свеклой Решите пожалуйста по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600:3*2= 400м в квадрате занято свёклой Ответ: 400 м
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