Площадь огорода 600 метров в квадрате 2 3 части заняты свеклой Сколько квадратных метров занято свеклой Решите пожалуйста по действиям

Математика

Площадь огорода 600 метров в квадрате 2 3 части заняты свеклой Сколько квадратных метров занято свеклой Решите пожалуйста по действиям

Автор: Гость