Дописать "хвостик" к предложению.

Английский язык
Дописать "хвостик" к предложению.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да к какому предлажению надо дописать я помогу. Если не веришь могу показать свои оченки за четверть!
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