Молодые поколения: Алексей Берестов Лиза Муромцева что мы узнали о них в повести . чем увлекались Берестов и Муромцев

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«Барышня-крестьянка» — повесть из цикла «Повести и.п.Белкина». в ней автор сумел выразить свою мечту о высокой морали, о любви, не знающей социальных преград.Попробуем проанализировать повесть, ответив на ряд вопросов:1. Когда и где была написана повесть «Барышня-крестьянка» ? «Барышня-крестьянка» была написана осенью 1830 года в Болдине. Точнее, 20 сентября 1830 года. Именно эту дату поставил Пушкин в конце произведения.2. Объясните название повести. Лиза была барышней, дочкой помещика, а переодевшись, притворилась крестьянкой.3. Почему Лиза так поступила? Она хотела познакомиться с Алексеем Берестовым: их отцы были в ссоре.4. Чем была вызвана ссора помещиков? Причина ссоры отцов не очень понятна детям. Они говорят, что Берестов был бережливый, а Муромцев — расточительный. Один втрое увеличил свои доходы, а Муромцев входил в долги. Учащиеся должны почувствовать пушкинскую иронию в изображении обоих помещиков. Ее объясняет учитель. Самомнение Берестова выражалось в том, что он сам «почитал себя умнейшим человеком во всем околотке, что никак не является признаком действительно умного человека». Соседи лишь «не прекословили ему в этом. Весьма нешироки были его культурные интересы: он ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Попутно обращаем внимание на черты старинного дворянского быта, знакомые им по «Дубровскому». Как и к Троекурову в Покровское, соседи Берестова « … приезжали к нему гостить со своими семействами и собаками». Можно остановиться и на англомании Муромского, которая говорит о знакомом уже учащимся по «Дубровскому» преклонении русских помещиков перед иностранцами.5. Чем занималась мисс Жаксон в приютившей ее стране? Она почти ничего не делала. Два раза в год перечитывала английский роман, получала за это две тысячи рублей, немалые по тому времени деньги, и «умирала» от скуки В этой «варварской России».6. Каким Пушкин изображает Алексея Берестова? Автор с симпатией рассказывает о нем, но вместе с тем и с насмешкой. Алексей «был молодец», хорошо скакал на коне, хотел идти на военную службу. Он был молодым и веселым человеком, а говорил об «утраченных радостях и об увядшей юности» и носил черное кольцо с изображением мертвой головы.