Банка с мёдом весит 500 грамм(г) такая же банка с керосинам весит 350 г.Керосин в 2 раза легче мёда.Сколько весит пустая банка?

Математика

Банка с мёдом весит 500 грамм(г) такая же банка с керосинам весит 350 г.Керосин в 2 раза легче мёда.Сколько весит пустая банка?

Автор: Гость