Банка с мёдом весит 500 грамм(г) такая же банка с керосинам весит 350 г.Керосин в 2 раза легче мёда.Сколько весит пустая банка?
Математика
Банка с мёдом весит 500 грамм(г) такая же банка с керосинам весит 350 г.Керосин в 2 раза легче мёда.Сколько весит пустая банка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 гр.- мёд 150 гр.- керосин 50гр.- банка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маша живёт в километре от школы, а Витя на расстоянии трёх километров. Какое значе??ие, приведенное в ответах, наверняка правильно указывает между ...
Математика
Площадь огорода 600 метров в квадрате 2 3 части заняты свеклой Сколько квадратных метров занято свеклой Решите пожалуйста по действиям
Английский язык
Литература
Молодые поколения: Алексей Берестов Лиза Муромцева что мы узнали о них в повести . чем увлекались Берестов и Муромцев
Математика