Чем меньше меняется скорость тела при взаимодействии двух тел , тем : А) меньшую м??ссу она имеет ; Б) менее оно инертно ; В) большую массу оно имеет ; Г) более оно инертно.
Физика
Чем меньше меняется скорость тела при взаимодействии двух тел , тем : А) меньшую м??ссу она имеет ; Б) менее оно инертно ; В) большую массу оно имеет ; Г) более оно инертно.
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Ответ г, тем оно более инертно
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