Укажите особенности развития Китая. В чем состояла специфика государственного устройства и религиозных верований в Китае?

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Особенности развития КитаяБурное развитие Китая началось в начале 90-х годов прошлого века. Этому предшествовали перестройка в СССР и приход новых лидеров в компартию Китая.К началу 90-х годов в Китае начали развиваться кооперативы, появилось много товара низкого качества. Причем, хотя качество товаров было низким, все они были точной копией известных европейских и американских брендов.В СССР, в этот период времени, политика была направлена на сближение с капиталистическим миром. Рушились стены, расширялась гласность. Многие граждане, которые до этого не могли и мечтать о выезде за рубеж, получили возможность свободного перемещения по миру.Так и получилось, что в начале 90-х годов начался период освоения Китая нашими челноками. И потекли в Россию товары низкого качества, а в Китай американские доллары, заработанные нашим государством на продаже за рубеж нефти, газа, леса и других стратегических товаров.И не только доллары стали наполнять Китай, но и все, что еще собой представляло какую-либо ценность. А Китай не брезговал ни чем. Им нужен был алюминий и медь. Поэтому в ходу были алюминиевые ложки и вилки. Вилки и ложки везли мелкие предприниматели – челноки.Бизнесмены покрупнее везли в Китай составами: обрезки кабелей, электрические машины – электродвигатели и генераторы, обмотка которых выполнена медной проволокой. Шли в сторону Китая составы с лесом и составы с металлоломом. Китай не брезговал ни чем.Так, благодаря отсутствию государственной экономической политике, терялось могущество нашего государства и росло могущество Китая.