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52×x+9×x+17. 4=72. 3 решение
Математика
52×x+9×x+17. 4=72. 3 решение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
61х=72,3-17,4 61х=54,9 х=54,9:61 х=0,9
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