Как влияет на климат поверхность материков и океанов?

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Близость материков увеличивает сухость воздуха, уменьшает количество выпадающих осадков. Близость океанов влияет по разному: если проходит теплое течение - количество осадков становится больше, влажность увеличивается (большое испарение влаги с поверхности океанов и морей), если проходит холодное течение - увеличивается сухость воздуха, влаги испаряется мало, количество осадков уменьшается.