Как возникли и развивались древние цывилизации
История
Как возникли и развивались древние цывилизации
Ответ(ы):
Гость:
Древнегреческая - на рубеже III-II тыс. до н. э
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