Как вы думаете, хорошо или плохо жить в стране с многочисленными национальностями.Приведите плюсы или минусы
Обществознание
Как вы думаете, хорошо или плохо жить в стране с многочисленными национальностями.Приведите плюсы или минусы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ плюсов нет. много культур плохо, много традиций, много языков и религий . это приводит к конфликтам в стране.
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