Как вы объясните пословицу : крупная личнось воспринимается деятельностью ?

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Человека в обществе ценили за способность к труду, за трудолюбие и мастерство. «Ремеслу везде почёт, мастерство везде в почёте» . «Каждому - по делам его» . Работящий человек всегда вызывал уважение, ему возносили почести, признавая трудолюбие как самую ценную человеческую черту. Профессионализм в своём деле воспринимался как высшее проявление трудолюбия. «По ремеслу и промысел» . По уровню профессионализма, его отношения к своему делу оценивали человека в обществе. «Каков мастер, такова и работа» . «Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож» . «Велик телом, да мал делом» . Мастерство, профессионализм вызывали уважение, так как для достижения высот в своём деле человеку приходилось много трудиться. Тем сильнее была значимость приобретённого ремесла.