Как вы охраняете природу

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Как вы охраняете природу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы охраняем природу под своими руками. не нужно её загрязнять. нужно её беречь. там живут животные, насекомые и т.д. нужно заботится о природе
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