Подобрать похожие по значению слова к словам: скрылась гостья.Царь грустит...Кудри черной полосой.Обвелись кругом чела. Выделенные слова скрылась.грустит.кругом.кудри.Спасибо

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Подобрать похожие по значению слова к словам: скрылась гостья.Царь грустит...Кудри черной полосой.Обвелись кругом чела. Выделенные слова скрылась.грустит.кругом.кудри.Спасибо

Автор: Гость