Определить молярную массу и молярную массу эквивалента Na2C2O4
Химия
Определить молярную массу и молярную массу эквивалента Na2C2O4
Ответ(ы):
Гость:
Молярная 30*2+12*2+4*16=148
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