На зимнюю спартакиаду приехали три команды,всего 90спортсменов.В первой команде б??ло 30 спорсменов,во второй 20 спортсменов.Сколько спортсменов было в третей команде?
Математика
На зимнюю спартакиаду приехали три команды,всего 90спортсменов.В первой команде б??ло 30 спорсменов,во второй 20 спортсменов.Сколько спортсменов было в третей команде?
Ответ(ы):
Гость:
90-30-20= 40 спортсменов в третьей команде
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