На зимнюю спартакиаду приехали три команды,всего 90спортсменов.В первой команде б??ло 30 спорсменов,во второй 20 спортсменов.Сколько спортсменов было в третей команде?

Математика

На зимнюю спартакиаду приехали три команды,всего 90спортсменов.В первой команде б??ло 30 спорсменов,во второй 20 спортсменов.Сколько спортсменов было в третей команде?

Автор: Гость