Что было бы,если бы у рыб отсутствовал орган боковой линии?
Биология
Что было бы,если бы у рыб отсутствовал орган боковой линии?
Ответ(ы):
Гость:
Она бы потеряла координацию движение
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