Как вы оцениваете поведение Швабрина во время ссоры и дуэли с нравственной точки ??рения? рассказ Капитанская дочка.

Литература
Как вы оцениваете поведение Швабрина во время ссоры и дуэли с нравственной точки ??рения? рассказ Капитанская дочка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что с нравственной точки зрения Швабрин вёл себя подло, потому что именно Алексей был зачинщиком ссоры, так как он оскорбил Гринева, тем самым спровоцировав его на дуэль. Ао время дуэли Швабрин также повел себя подло, потому что он воспользовался моментом когда Гринев отвлёкся и нанес ему удар шпагоц в плечо.
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