уравнение пожалуйста решите 18-0.2(3x-70)=x
Алгебра
уравнение пожалуйста решите 18-0.2(3x-70)=x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-0.2*3x-0.2*(-70)=x 18-0.6x+14=x 18+14=x+0.6x 32=1.6x x=32:1.6 x=20
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