В конистре было 15 л бензина.Из неё взяли 30%,потом ещё 20% от остатка.Сколько бензина ??сталось в конистрей?Решите пожалуйста и обьясните

Математика

В конистре было 15 л бензина.Из неё взяли 30%,потом ещё 20% от остатка.Сколько бензина ??сталось в конистрей?Решите пожалуйста и обьясните

Автор: Гость