В конистре было 15 л бензина.Из неё взяли 30%,потом ещё 20% от остатка.Сколько бензина ??сталось в конистрей?Решите пожалуйста и обьясните
Математика
В конистре было 15 л бензина.Из неё взяли 30%,потом ещё 20% от остатка.Сколько бензина ??сталось в конистрей?Решите пожалуйста и обьясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15-9=6(л)стало когда из канистры взяли 9 литров . 2) 6+7=13(л) стало Ответ:6 литров стало в канистре с бензином .
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