Космонавты решили на луне садить берёзы, причем каждый год увели-чивать число бер??з в два раза, в первый год посадили 3 берёзы. Выведите на экран через, сколько лет число берёз превысит 10 000.

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Космонавты решили на луне садить берёзы, причем каждый год увели-чивать число бер??з в два раза, в первый год посадили 3 берёзы. Выведите на экран через, сколько лет число берёз превысит 10 000.

Автор: Гость