Космонавты решили на луне садить берёзы, причем каждый год увели-чивать число бер??з в два раза, в первый год посадили 3 берёзы. Выведите на экран через, сколько лет число берёз превысит 10 000.
Информатика
Космонавты решили на луне садить берёзы, причем каждый год увели-чивать число бер??з в два раза, в первый год посадили 3 берёзы. Выведите на экран через, сколько лет число берёз превысит 10 000.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N:=3; i:=0; while n<=10000 do begin i:=i+1; n:=n*2; end;
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