Упражнение 458!!!Пож.можно чертеж тоже!!!Заранее спасибо всем кто помог
Математика
Упражнение 458!!!Пож.можно чертеж тоже!!!Заранее спасибо всем кто помог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х-30=150 2х=150+30 2×х=120 х=120÷2 х=60 DOB=60+30=90
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