Как вы понимаете слова Фета о стихах Тютчева - "эта книжка небольшая томов премног??х тяжелей"?

Литература
Как вы понимаете слова Фета о стихах Тютчева - "эта книжка небольшая томов премног??х тяжелей"?
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Автор: Гость
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Гость:
Хоть написано немного, но смысла очень много, может даже, в более больших произведениях
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