Помогите Срочно!!!! Составить простой рассказ по английскому языку из простых пр??дложений уровня 2 класса про плюшевого зайца 6-7 предложений с переводом

Английский язык
Помогите Срочно!!!! Составить простой рассказ по английскому языку из простых пр??дложений уровня 2 класса про плюшевого зайца 6-7 предложений с переводом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My favorite toy is a plush bunny ! It is gray, one eye he does not, his ears are very long . He is cute !
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