Помогите Срочно!!!! Составить простой рассказ по английскому языку из простых пр??дложений уровня 2 класса про плюшевого зайца 6-7 предложений с переводом

Английский язык

Помогите Срочно!!!! Составить простой рассказ по английскому языку из простых пр??дложений уровня 2 класса про плюшевого зайца 6-7 предложений с переводом

Автор: Гость