Напишите пожалуйста сочинение "Как я закаливаю свой организм". 50 слов минимум. за полный ответ дам 50 баллов. пожалуйста.

Биология
Напишите пожалуйста сочинение "Как я закаливаю свой организм". 50 слов минимум. за полный ответ дам 50 баллов. пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром я делаю зарядку , умываюсь холодной водой , когда есть время бегаю по утрам . Если теплое время года я выхожу на улицу и тянусь на турнике с, а Иногда катаюсь на роликах .Зимой мы с друзьями ходим кататься на лыжах и коньках .Закаливать организм очень важно для того чтоб имунитет был крепким и человек заболевал на много реже .Закаливать организм не так трудно как кажется, с чего - то нужно начинать , вы сами того не замечая заколите свой организм .54слова
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