Напишите пожалуйста сочинение "Как я закаливаю свой организм". 50 слов минимум. за полный ответ дам 50 баллов. пожалуйста.

Гость: Гость:

Утром я делаю зарядку , умываюсь холодной водой , когда есть время бегаю по утрам . Если теплое время года я выхожу на улицу и тянусь на турнике с, а Иногда катаюсь на роликах .Зимой мы с друзьями ходим кататься на лыжах и коньках .Закаливать организм очень важно для того чтоб имунитет был крепким и человек заболевал на много реже .Закаливать организм не так трудно как кажется, с чего - то нужно начинать , вы сами того не замечая заколите свой организм .54слова