Какой длжна быть цена набора кнопокчтобы за ту же стоимость купить 32 таких же набора?

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Какой длжна быть цена набора кнопокчтобы за ту же стоимость купить 32 таких же набора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:32= 3р. Ответ при стоимости набора 3р. , на 96р. можно купить 32 набора.
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