Докажите что треуг.ACD=BDC,если AC и BD перпендикулярны к прямой CD , а AD=BC
Геометрия
Докажите что треуг.ACD=BDC,если AC и BD перпендикулярны к прямой CD , а AD=BC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из того, что AC и BD перпендикулярны к прямой CD следует, что треугольники ACD и BDC прямоугольные и равны (по катетам AD=BC и гипотенузе - их общая сторона CD).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Потом он снова наклонился, поднял ещё один. разобрать по членам предложения. (подл??ж. сказ. втор. чл.)
Физика
Зависимость пройдённого материальной точкой пути от времени выражается уравнением S=0.25t^4-9t^2. Найти экстремальное значение скорости точки. Пост...
Биология
Русский язык