Докажите что треуг.ACD=BDC,если AC и BD перпендикулярны к прямой CD , а AD=BC

Геометрия
Докажите что треуг.ACD=BDC,если AC и BD перпендикулярны к прямой CD , а AD=BC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из того, что AC и BD перпендикулярны к прямой CD следует, что треугольники ACD и BDC прямоугольные и равны (по катетам AD=BC и гипотенузе - их  общая сторона CD).
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