Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями (ещё фигуру надо нарисовать, но это по вашему желанию. Я просто 0 в этом) A) y=2x^2; x=1; x=3; y=0 Б) A) y=2sinx; x=0; x=(pi/2); y=0
Алгебра
Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями (ещё фигуру надо нарисовать, но это по вашему желанию. Я просто 0 в этом) A) y=2x^2; x=1; x=3; y=0 Б) A) y=2sinx; x=0; x=(pi/2); y=0
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