Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями (ещё фигуру надо нарисовать, но это по вашему желанию. Я просто 0 в этом) A) y=2x^2; x=1; x=3; y=0 Б) A) y=2sinx; x=0; x=(pi/2); y=0

Алгебра

Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями (ещё фигуру надо нарисовать, но это по вашему желанию. Я просто 0 в этом) A) y=2x^2; x=1; x=3; y=0 Б) A) y=2sinx; x=0; x=(pi/2); y=0

Автор: Гость