Решите пожалуйста. △ABC-прямоугольный. BC-биссектрисса. Внешний угол = 150° Найти: у??ол ABL и BLC.
Геометрия
Решите пожалуйста. △ABC-прямоугольный. BC-биссектрисса. Внешний угол = 150° Найти: у??ол ABL и BLC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к. внешний угол H = 150° H = CBH
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