Как вы понимаете смысл фразы:" А в его груди билось благородное сердце рыцаря"(сочинение-рассуждение) сочинение должно быть не менее 70 слов.
Русский язык
Как вы понимаете смысл фразы:" А в его груди билось благородное сердце рыцаря"(сочинение-рассуждение) сочинение должно быть не менее 70 слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл этой фразы понять очень легко! Так говорят про людей, героев, которые жертвуют своим здоровьем, а возможно также и жизнью, вот про таких людей говорят "А в груди билось сердце рыцаря." Человек прокого так говорят обладает такими качествами как благородство. бесстрашие и доблесть, такие же как и у рыцаря...
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