Выпишите предложения с однородными членами предложения. Одна нога и шапка, а голо??ы нет. Что само приходит и само уходит? Что возвратить нельзя? Были б цветочки - ягодки будут. Не перебивай собеседника. Не печалься же, ступай,...
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Выпишите предложения с однородными членами предложения. Одна нога и шапка, а голо??ы нет. Что само приходит и само уходит? Что возвратить нельзя? Были б цветочки - ягодки будут. Не перебивай собеседника. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Луг и сад опустели, пожелтели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна нога и шапка, а головы нет. Не печалься же, ступай в гости братцев поджидай.
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