Выпишите предложения с однородными членами предложения. Одна нога и шапка, а голо??ы нет. Что само приходит и само уходит? Что возвратить нельзя? Были б цветочки - ягодки будут. Не перебивай собеседника. Не печалься же, ступай,...

Русский язык

Выпишите предложения с однородными членами предложения. Одна нога и шапка, а голо??ы нет. Что само приходит и само уходит? Что возвратить нельзя? Были б цветочки - ягодки будут. Не перебивай собеседника. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Луг и сад опустели, пожелтели.

Автор: Гость