Решить задачу.в магазин привезли 3т арбузов.в первый день продали 900 кг,во второй в два раза больше, чем в первый,а в третий день остальные. сколько килограммов арбузов продалиив третий день?

Математика

Решить задачу.в магазин привезли 3т арбузов.в первый день продали 900 кг,во второй в два раза больше, чем в первый,а в третий день остальные. сколько килограммов арбузов продалиив третий день?

Автор: Гость