Решить задачу.в магазин привезли 3т арбузов.в первый день продали 900 кг,во второй в два раза больше, чем в первый,а в третий день остальные. сколько килограммов арбузов продалиив третий день?
Математика
Решить задачу.в магазин привезли 3т арбузов.в первый день продали 900 кг,во второй в два раза больше, чем в первый,а в третий день остальные. сколько килограммов арбузов продалиив третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 900× 2 = 1800 ( кг ) - продали во второй день. 2) 900 + 1800 = 2700 ( кг ) - продали в первый и во второй дни. 3) 3 т = 3000 кг 3000 - 2700 = 300 ( кг ) - продали в третий день ОТВЕТ: 300кг.
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