Казка про старого гнома який вигляд мав гном

Литература
Казка про старого гнома який вигляд мав гном
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Автор: Гость
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Гость:
Я не знаю как это будет на Украинском ну короче белоснежна и семь гномов
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