Расстояние между двумя пристанями 60км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч.А против течения реки за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.Составить и решить СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ методом А...
Математика
Расстояние между двумя пристанями 60км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч.А против течения реки за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.Составить и решить СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ методом АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЯ!!Прошу решите!!Срочно!20 баллов!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/4= 15 60/5=12 12+15=27
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