Расстояние между двумя пристанями 60км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч.А против течения реки за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.Составить и решить СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ методом А...

Математика

Расстояние между двумя пристанями 60км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч.А против течения реки за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.Составить и решить СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ методом АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЯ!!Прошу решите!!Срочно!20 баллов!!

Автор: Гость