Расстояние между двумя пристанями 60км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч.А против течения реки за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.Составить и решить СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ методом А...

Математика
Расстояние между двумя пристанями 60км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч.А против течения реки за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.Составить и решить СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ методом АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЯ!!Прошу решите!!Срочно!20 баллов!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/4= 15 60/5=12 12+15=27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение : р/2n+p/3n Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Плиииииз помогите срочно !!!!!! Замените данные ниже словосочетания синонимичным?? и запишите!! Радостное чувство, тревожное чувство, средств...
Ответить
Литература
Напишите сочинение на тему: "Каким я вижу Чацкого" в комедии Грибоедова"Горе от ума"
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста составить несколько предложений на тему ситуация в библеоте??е. с которым вы могли бы обратится к библеотекарю
Ответить
Химия
Какой обьем кислорода необходим для горения 11,2 литра бутана?
Ответить