Плиииииз помогите срочно !!!!!! Замените данные ниже словосочетания синонимичным?? и запишите!! Радостное чувство, тревожное чувство, средства языка, пятилетняя девочка, пение птиц , здание библиотеки, утренняя зарядка, янв...

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Плиииииз помогите срочно !!!!!! Замените данные ниже словосочетания синонимичным?? и запишите!! Радостное чувство, тревожное чувство, средства языка, пятилетняя девочка, пение птиц , здание библиотеки, утренняя зарядка, январский день!!!

Автор: Гость