Плиииииз помогите срочно !!!!!! Замените данные ниже словосочетания синонимичным?? и запишите!! Радостное чувство, тревожное чувство, средства языка, пятилетняя девочка, пение птиц , здание библиотеки, утренняя зарядка, янв...
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Плиииииз помогите срочно !!!!!! Замените данные ниже словосочетания синонимичным?? и запишите!! Радостное чувство, тревожное чувство, средства языка, пятилетняя девочка, пение птиц , здание библиотеки, утренняя зарядка, январский день!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радостное чувство - веселая чувство, тревожное чувство - волнительное чувство, средства языка - свойства языка, пятилетняя девочка - маленький ребенок, пение птиц- щебетание птиц, здание библиотеки - дом книг, утренняя зарядка утренние физическое упражнение, январский день- холодный день первого месяца года.
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