Помогите пожалуйста составить несколько предложений на тему ситуация в библеоте??е. с которым вы могли бы обратится к библеотекарю
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Помогите пожалуйста составить несколько предложений на тему ситуация в библеоте??е. с которым вы могли бы обратится к библеотекарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я давным давно был в библиотеке. и вот один случай.я пришел в библиотеку .мне надо было взять книгу про А.С.Пушкина,но я не мог найти её .вдруг библиотекарша сказала: какую книгу тебе надо? я сказал: мне нужно стихи Пушкина . и так я заговорил с библиотекарем .
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