Помогите пожалуйста составить несколько предложений на тему ситуация в библеоте??е. с которым вы могли бы обратится к библеотекарю

Гость: Гость:

Я давным давно был в библиотеке. и вот один случай.я пришел в библиотеку .мне надо было взять книгу про А.С.Пушкина,но я не мог найти её .вдруг библиотекарша сказала: какую книгу тебе надо? я сказал: мне нужно стихи Пушкина . и так я заговорил с библиотекарем .