Какой обьем кислорода необходим для горения 11,2 литра бутана?

Химия
Какой обьем кислорода необходим для горения 11,2 литра бутана?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 11,2 л                   Х л2С4Н10       +       13О2    =    8СО2     +   10Н2Оn = 2 моль             n = 13 мольVm=22,4 л/моль   Vm=22,4 л/мольV = 44,8 л             V = 291,2 л11,2 л С4Н10   -   Х л О244,8 л С4Н10  -   291,2 л О2V(O2) = 11,2 * 291,2 / 44,8 = 72,8 л

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