Какой обьем кислорода необходим для горения 11,2 литра бутана?
Химия
Какой обьем кислорода необходим для горения 11,2 литра бутана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,2 л Х л2С4Н10 + 13О2 = 8СО2 + 10Н2Оn = 2 моль n = 13 мольVm=22,4 л/моль Vm=22,4 л/мольV = 44,8 л V = 291,2 л11,2 л С4Н10 - Х л О244,8 л С4Н10 - 291,2 л О2V(O2) = 11,2 * 291,2 / 44,8 = 72,8 л
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