Напишите сочинение на тему: "Каким я вижу Чацкого" в комедии Грибоедова"Горе от ума"

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ЛУЧШИЙ ОТВЕТ N Высший разум (331796) ЧАЦКИЙ — ОБРАЗ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» Чацкий начинает новый век — и в этом все его значение и весь ум. И. А. Гончаров Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» сыграла выдающуюся роль в деле общественно-политического и нравственного воспитания нескольких поколений русских людей. Она призвала их к борьбе с насилием и произволом, подлостью и невежеством во имя свободы и разума, во имя торжества передовых идей и подлинной культуры. Мы сегодня восхищаемся художественным совершенством «Горя от ума» , блеском языка, поразительно ярким изображением быта и нравов, реалистической точностью образов. В комедии показана борьба нового со старым, которая проникала во все сферы жизни. Наблюдая эту борьбу, Грибоедов отразил ее в своей комедии с точки зрения передового человека своего времени, близкого по взглядам к декабристам. В образе Чацкого писатель впервые в русской литературе показал «нового человека» , воодушевленного возвышенными идеями, поднимающего бунт против реакционного общества в защиту свободы, гуманности, ума и культуры, воспитывающего в себе новую мораль, вырабатывающего новый взгляд на мир и человеческие отношения. Александр Андреевич Чацкий — это молодой человек, дворянин. Родители его рано умерли, и Чацкий воспитывался в доме Фамусова — друга его покойного отца. Чацкий не только умный и развитой человек, он обладает и многими другими достоинствами. Вот как его рекомендует горничная Лиза: Да-с, так сказать, речист, а больно не хитер; Но будь военный, будь он статский, Кто так чувствителен, и весел, и остер, Как Александр Андреич Чацкий! В Духовные качества его выявляются в подборе слов, в по-рроении фразы, интонациях, манере говорить. Речь этого ли-ц |мтурного героя — это речь оратора, прекрасно владеющего Оловом, высокообразованного человека. По мере обостренияц| (юрьбы с фамусовским обществом речь Чацкого все больше окрашивается негодованием, едкой иронией. Комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» • Цла событием в русской литературе начала XIX века, явилась редчайшим образцом обличительного, сатирического ее направ-Иния. И. А. Гончаров писал, что в комедии «главная роль, ко-мс "шо, — роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов» . В образе Чацкого Грибоедов впервые в русской литературе во весь рост показал «нового» человека, воодушевленного возвышенными идеями, поднимающего бунт против реакционного общества в защиту свободы, гуманности, ума и культуры человека, пытливо ищущего новые, более совершенные формы жизни, воспитывающего в себе но-иую мораль, вырабатывающего новый взгляд на мир и на человеческие отношения. Это образ смелого и непримиримого борца (ш дело, за идеи, за правду, остро столкнувшегося с обществом реакционеров и крепостников, оболганного и оскорбленного ним обществом, но не смирившегося перед ним.